الامارات | 369 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و395 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 369 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و395 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 43 ألف فحص جديد، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 59546 حالة. كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 347 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 395 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ويكون مجموع حالات الشفاء 52905.

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