الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مصاريف

استبقت مدارس خاصة الإعلان الرسمي عن نظام الدراسة المقترح، خلال العام الدراسي المقبل، بالتعميم على أولياء الأمور بأن الرسوم المدرسية لن تتغير، سواء كانت الدراسة إلكترونية أم بحضور الطلبة.

فحص

نوّه مالك إحدى الشركات بسلاسة وسرعة واحترافية العاملين بمركز فحص «كورونا» للعمال بمصفح في أبوظبي، لافتاً إلى أنه أرسل 50 عاملاً لإجراء الفحوص اللازمة، وبعد عودتهم إلى الشركة أجمعوا على حسن الاستقبال والتعامل، وسهولة الفحص، كما أكدوا أنهم بعد انتهاء الفحص منحهم مسؤولو شركة «صحة» كراتين بها وجبات خفيفة.

مطبات

اشتكى سائقون من انتشار مطبات في شوارع فرعية، تضر بمركباتهم، لاسيما صغيرة الحجم، الأمر الذي يتسبب بحالة إرباك للسير، في ظل وصول سرعات بعض السيارات إلى نقطة الصفر في مواقع حيوية.

ألعاب

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طالب أولياء أمور في الشارقة بتخصيص منطقة ألعاب، يسمح خلالها بممارسة الأطفال والشباب هوايتهم بركوب الدراجات الإلكترونية والـ«سكوتر الكهربائي» وسط أجواء آمنة، للابتعاد عن الطرق الخطرة و«كورنيش» البحيرة المكتظ بممارسي رياضة المشي، الذين يعربون عن استيائهم من مشاركتهم المنطقة.

تواصل

اشتكى قراء من صعوبة التواصل مع موظفي الخدمة الهاتفية في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يتم تحويلهم إلى المساعدة الشخصية الرقمية (إيفا)، للإجابة عن قائمة الأسئلة التعريفية، التي تنتهي بانقطاع الاتصال الهاتفي، وتحويلهم لاحقاً إلى الموظف الهاتفي المسؤول، بدعوى كثرة الاستفسارات الواردة حالياً، واقتصار الرد على الحالات الطارئة فحسب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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