الامارات | تمديد تعليق الفعاليات في الشارقة حتى نهاية أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الفعاليات في الشارقة حتى نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كل الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي.

على أن ينفذ ما جاء في القرار، اعتباراً من الأول من أغسطس 2020، ويعمل به حتى نهاية أغسطس 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.

Advertisements

تأتي الخطوة ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للإسهام في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news