الامارات | استشهاد الرقيب عادل صالح خلال إخماد حريق في «سكاي تور»

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الرقيب عادل صالح خلال إخماد حريق في «سكاي تور» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الإطفائي الرقيب عادل ناصر صالح، الذي استشهد أثناء تلبيته نداء الواجب. وقال سموه، في تغريدة على «تويتر» أمس: «يبذل رجال الدفاع المدني الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح وأمن وسلامة دولتنا.. اليوم فقدت دبي الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب.. نسأل الله له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان».
واستشهد الرقيب عادل ناصر صالح وأصيب آخر في حادث انهيار نتيجة حريق شب أمس، بمستودعين في «سكاي تور» بمنطقة دبي للاستثمار، بحسب مساعد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد علي المطوع، الذي أشار إلى أن فرق الإطفاء باشرت مكافحة الحريق فور انتقالها من «مركز الدفاع المدني بدبي للاستثمار» إلى موقع الحادث، ثم تلقت دعماً من مراكز البرشاء وجبل علي والمرسى و«شهداء الإمارات».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الحريق امتد إلى المستودعين وانهار أحدهما، وتمت السيطرة على الحادث، ثم باشر رجال الإطفاء عمليات التبريد.
وأكد المطوع أن رجال الدفاع المدني الذين انتقلوا إلى موقع الحادث التزموا بجميع التدابير اللازمة بما يتمتعون به من احترافية كبيرة وخبرات في التعامل مع أصعب أنواع الحوادث وأكثرها تعقيداً، لكن وقوع ضحايا من أبطال الإطفاء والإنقاذ جانب من مخاطر المهنة.
وتابع أن فريقاً متخصصاً تواجد في موقع الحادث لتحديد ملابسات وأسباب الانهيار الذي أدى إلى استشهاد الرقيب عادل ناصر صالح خلال تلبيته نداء الواجب، نتيجة انهيار المستودع، مؤكداً أن رجال الدفاع المدني في دبي لا يتوانون عن بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية وسلامة أفراد المجتمع.
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