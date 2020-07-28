الامارات | وفاة إطفائي وإصابة آخر بحريق في مستودعين بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إطفائي وإصابة آخر بحريق في مستودعين بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي إطفائي في دبي وأصيب آخر في حريق شب اليوم في الساعة 3:43 بمستودعين في سكاي تور بمنطقة دبي للإستثمار ، وذلك بحسب مصدر في الدفاع المدني.
وأشار المصدر إلى أن فرق الإطفاء باشرت المكافحة فور انتقالهم من (مركز الدفاع المدني بدبي للإستثمار) الى موقع الحادث، ومن ثم تلقوا دعماً من مراكز (البرشاء/جبل علي/المرسى و/شهداء الإمارات).
وأضاف أن الحريق امتد إلى المستودعين وانهار أحدهما، وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 5:30 عصر اليوم.
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