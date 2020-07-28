الامارات | حمدان بن محمد ينعى رقيب في الدفاع المدني بعد وفاته خلال تأدية عمله

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد ينعى رقيب في الدفاع المدني بعد وفاته خلال تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرقيب عادل ناصر صالح، أحد رجال الدفاع المدني، الذي توفي خلال تلبيته لنداء الواجب.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبذل رجال الدفاع المدني الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح وأمن وسلامة دولتنا... اليوم فقدت دبي الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب ... نسأل الله له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان".

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