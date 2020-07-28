الامارات | تدشين محطة تحويل رئيسية جديدة في "دبي الجنوب"

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطة تحويل رئيسية جديدة في "دبي الجنوب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400\132 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 2.4 كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة.

وحضر التدشين من جانب الهيئة كل من النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة المهندس حسين لوتاه، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة المهندس راشد بن حميدان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز المهندس وليد سلمان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية الدكتور يوسف الأكرف، وعدد من موظفي الهيئة.

بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 336,507,376 درهماً، وتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية قياسية بلغت 27 شهراً، وتضمن أكثر من 2.6 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات بالرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال المراحل النهائية للمشروع، حيث تم استخدام أحدث التقنيات لمتابعة سير الأعمال عن بعد لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع العاملين.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطة التحويل الرئيسية جهد 400\132 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في المنطقة والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال ومتطلبات النمو في الأحمال للمحطات الجديدة جهد 132 كيلو فولت في دبي وورلد سنترال".

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وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في هيئة كهرباء ومياه دبي تزيد عن 10 مليارات درهم، موضحاً أن محطة التحويل في "دبي الجنوب" تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة المهندس حسين لوتاه، أن تدشين محطة التحويل الجديدة يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400\132 كيلوفولت إلى 23 محطة، إضافة إلى 4 محطات جديدة يجري بناؤها حالياً، و250 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت بتكلفة تقديرية تصل الي 2 مليار درهم. كما تجري الهيئة حالياً الاختبارات النهائية لـ 11 محطة نقل قدرة 132\11 كيلوفولت بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار درهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء بما في ذلك الإجراءات؛ والوقت؛ والتكلفة؛ واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة. ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة "الناموس"، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

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