الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والمد الثاني عند 09:33 والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:39 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:17 والمد الثاني عند الساعة 06:50 والجزر الاول عند الساعة 10:36والجزر الثاني عند الساعة 23:48 .

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