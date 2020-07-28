الامارات | "تدوير" يستعد لنفايات عيد الأضحى بـ 5 آلاف عامل

شكرا لقرائتكم خبر عن "تدوير" يستعد لنفايات عيد الأضحى بـ 5 آلاف عامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز ابوظبي لإدارة النفايات– تدوير، عن إتمامه كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة كورونا- كوفيد 19 المستجد على الصعيد العالمي، حيث وضع المركز خطة عمل شاملة ومتكاملة يقدم من خلالها خدمات متميزة على مستوى عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات، وبرامج مكافحة آفات الصحة العامة، لتوفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة العامة في كافة أرجاء إمارة ابوظبي، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة.

وتستهدف عمليات التنظيف كافة المناطق الحيوية بالإمارة مع اعطاء أولوية أكبر لمنطقة الكورنيش وأسواق الخضار والمسلخ في ميناء زايد، وحديقة القرم، ومنطقة الخالدية، والمسالخ في الوثبة، بالإضافة إلى مسلخ الخريز، وأسواق الخضار في رملة زاخر، ومنطقة سويحان في الهير، وحديقة مدينة زايد في الظفرة، وشعبية حمدان في منطقة السلع، وأسواق الغويفات وغيرها من المسالخ العامة والتجمعات والمراكز الحيوية التي من المتوقع زيارتها من قبل أفراد المجتمع على مدار أيام العيد.

وقال مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" الدكتور سالم خلفان الكعبي: "يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام وسط مواجهة العالم أجمع لجائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة، مما حتم علينا في تدوير وانطلاقنا من موقعنا والمسؤوليات المنوطة بنا إلى مضاعفة الإجراءات وتكثيف عمليات الفرق الميدانية التابعة للمركز طوال فترة أيام العيد، وتوفير الآليات والمركبات المجهزة بكافة المعدات اللازمة لإتمام كافة العمليات المطلوبة على أكمل وجه، وتهيئة الأجواء البيئية الآمنة والمناسبة لمجتمع إمارة أبوظبي لقضاء إجازة العيد والاحتفاء بهذه المناسبة المباركة بسعادة وطمأنينة وسرور".

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ويتكفل أكثر من 5000 عامل بكافة عمليات النظافة في مناطق الإمارة الثلاث، بمعدل ساعات عمل يتجاوز 9524 ساعة عمل يومياً، حيث سيتم استخدام 62 كناسة ميكانيكية، وخدمة أكثر من 153 ألف حاوية، و 987 آلة ومعدة خاصة بكافة العمليات، و63 مركبة رش، وغيرها من المعدات اللازمة للسيطرة على كافة النقاط المستهدفة بالإمارة خلال يوم عرفة وأيام العيد، مع تخصيص حاويات إضافية للتعامل مع النفايات المتوقعة من المسالخ في كافة مناطق الإمارة.

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