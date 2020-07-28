الامارات | تمديد تعليق كافة الفعاليات الاحتفالية في الشارقة حتى نهاية أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق كافة الفعاليات الاحتفالية في الشارقة حتى نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قرارا يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتبارًا من 1 أغسطس 2020م، ويعمل به حتى نهاية أغسطس 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.

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