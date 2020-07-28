الامارات | محمد بن راشد ينعى "طبيب الغلابة": "صانع أمل من نوع مختلف"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى "طبيب الغلابة": "صانع أمل من نوع مختلف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدكتور المصري محمد المشالي، الملقب بـ "طبيب الغلابة"، والذي وافته المنيه اليوم، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news