الامارات | 3 مراكز جديدة لفحص «كورونا السريع» في أبوظبي والعين.. النتيجة صالحة 48 ساعة لدخول الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز جديدة لفحص «كورونا السريع» في أبوظبي والعين.. النتيجة صالحة 48 ساعة لدخول الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن توفير فحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19» في 3 مراكز داخل أبوظبي ومدينة العين، (فحص كورونا السريع)، وذلك لتسهيل خروج سكان أبوظبي من الإمارة والعودة مرة أخرى في غضون 48 ساعة.

وتفصيلاً، أتاحت «صحة» حجز مواعد فحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، عبر تطبيقها الذكي "SEHA" عبر خدمة الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي، مشيرة إلى أنه في حال أظهر فحص DPI (تقنية الليزر) ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR) سيتعين على صاحب الفحص إجراء الفحص في المركز، ودفع مبلغ 320 درهماً في الموقع، وعقب إجراء الفحص يتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه نتيجة مسحة الأنف.

وأوضحت «صحة» أن الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي متاح فقط لعمر 12 سنة فما فوق، وذلك في 3 مراكز تشمل، مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية بمدينة أبوظبي، ومركز المسح على الكورنيش، إضافة إلى مركز مسح الهيلي في مدينة العين، لافتة إلى ضرورة إحضار الهوية الإماراتية الاصلية عند الحضور للمركز، وإبراز رمز ال QR كود الخاص بالموعد من على الهاتف المحمول.

ووفرت شركة صحة 3 انواع لحجز المواعيد الأولى للأفراد والثانية للمجموعات التي لا تزيد عن 3 أشخاص والثالثة للعائلات والعمالة المنزلية بحد أقصى 5 أفراد، وحددت 48 ساعة مدة صلاحية استخدام نتيجة الفحص بالليزر (DPI) لدخول إمارة أبوظبي.

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وتعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم، وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوانٍ وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.

وتتميز تقنية " DPI " المبنية على الليزر بسهولة إجراءات الفحص والحصول على النتيجة، ورخص الكلفة المالية، حيث لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، يتم خلالها تسجيل الشخص عبر قارئ الهوية، ومن ثم أخذ الدم من الإصبع بالطريقة نفسها لفحص السكري في الدم، من خلال خدش صغير بمشرط طبي في الإصبع، ووضعه تحت الجهاز، حيث تضيء خلايا الدم المحاصرة بين شريطين مغطيين بشعاع الليزر، ليتم عبر تقنية، "DPI" المبنية على الليزر تحديد إذا ما كانت خلايا الدم مصابة بالفيروس من عدمه، ما يشجع الكثيرين على التسجيل للحصول على موعد، خصوصاً أن رسوم الفحص 50 درهماً فقط.

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