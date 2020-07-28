الامارات | "التربية" تقرر تقديم موعد امتحانات تحسين المستوى للصف 12

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تقرر تقديم موعد امتحانات تحسين المستوى للصف 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات طلبة 12 في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات)، وذلك نظراً لالتزام طلبة الثاني عشر (الذكور - المجموعة أ) بالالتحاق في الخدمة الوطنية في الثامن من أغسطس المقبل.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، بأن الاختبارات سوف تبدأ في الثالث من أغسطس المقبل، موضحةً أن هذا القرار ينطبق على الطلبة الذكور الذين سيلتحقون بالخدمة الوطنية للمجموعة (أ) فحسب، أما بالنسبة للمجموعة (ب) وباقي طلبة 12، سوف يؤدون الاختبارات في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقا، حيث لم يطرأ عليه أي تغيير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news