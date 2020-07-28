الامارات | افتتاح 4 جسور للمشاة في الشارقة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 جسور للمشاة في الشارقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، اليوم، عن افتتاح 4 جسور للمشاة في الإمارة يوم غد الأربعاء. وذلك بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأوضح المجلس أنه سيتم افتتاح الجسور على كل من شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالعزيز، شارع الاتحاد وطريق النهدة، وذلك بهدف توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة عند عبور الطرق، ورفد شبكة الطرق بكامل الخدمات اللازمة، وبتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون درهم.

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