الامارات | «صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، مواعيد وساعات العمل في كل المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية، بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل، لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

مراكز الرعاية الصحية الأولية

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً، حددت فيه ساعات العمل بمركزي البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة، بينما ستكون جميع المراكز الصحية الأولية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.

المستشفيات

وأعلنت الهيئة أن العمل في أقسام الطوارئ بكل مستشفياتها (دبي، راشد، لطيفة، حتا) سيكون على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا، التي ستفتح أبوابها خلال العطلة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة والنصف مساء.

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المراكز التخصصية

كما أعلنت الهيئة أن العمل بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، ومركز سعادة كبار المواطنين، سيستمر على مدار الساعة، بينما سيكون العمل بمركز دبي للتبرع بالدم يومي الخميس والأحد المقبلين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف مساء، بينما ستكون بقية المراكز التخصصية التابعة للهيئة مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الهيئة بأن كل مراكز اللياقة الطبية ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، باستثناء مركز المحيصنة الذي سيفتح أبوابه أمام المراجعين يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يستأنف العمل بكل مراكز اللياقة الطبية يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.

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