بلدية دبا تستقبل عيد الأضحى بتدابير احترازية

أنهت بلدية دبا كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف التي يشهدها العالم من تفشي جائحة كورونا ( كوفيد 19)، حيث تم تزيين الشوارع و الداورات لمدينة دبا والمناطق التابعة لها احتفاءًا بقرب قدوم العيد، كما وضعت البلدية خطة لتنظيم سير العمل طول فترة العيد من خلال الحملات الرقابية التي تنفذها بشكل مستمر لتشمل الخطط الرقابية والزيارات لكافة منشآت الخدمات الغذائية والكافتيريات والصالونات الرجالية والنسائية، والمطابخ الشعبية وسوق الخضروات والفاكهة

وتم إعداد برنامج لفرق التفتيش خلال فترة أيام العيد، لضمان التزام المنشآت كافة بالمعايير الصحية أهمها التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد قبل تقديم الخدمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس (كوفيد19).

بالإضافة إلى تأهب مسلخي دبا و البدية لاستقبال الأضاحي في أيام العيد لمواجهة الطلب المتزايد على الذبح ، وتم تجهيزهم بالإحتياجات الضرورية لفحص كافة الذبائح قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض ومتابعتها أثناء عملية الذبح تطبيقاً لأفضل المعايير الصحية والرقابية التي تحرص البلدية على تطبيقها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين،بالإضافة إلى تشغيل مسلخ دبا من (6)صباحا وحتى(6) مساءا ، والبدية من (6)صباحاً وحتى (1) مساءا مع مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية منها ضرورة إرتداء الكمامات الواقية والقفازات ، و بقاء العميل في سيارته ابتداء من قيامه بتسليم الذبائح بكافة أنواعها حتى إستلامه للذبائح وذلك لتجنب الازدحام محذرة في الوقت ذاته من خطورة التعامل مع القصابين المتجولين لما يمثلونه من خطر على الصحة العامة.

كما شددت البلدية على التزام المقاصب بتطبيق التدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي ستشهده المقاصب خلال العيد.

وبهذه المناسبة توجه سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فوق أرضها الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة. وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والرخاء وأن يبعد عنا هذا الوباء

ودعا الجمهور لضرورة التواصل مع البلدية في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال (‪٠٩٢٤٤٣٣٩٩‬) الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها dibbamun لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬