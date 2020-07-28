إمداد تفوز بعقد تقديم خدمات إدارة المرافق لـ "1\جي بي أر" لمدة 3 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 يوليو 2020: وقّعت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عقداً مع دبي للعقارات لمدة ثلاث سنوات وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق وخدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة لـ "1\جي بي أر"، وهو برج سكني في منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس".

وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد سكان دبي للعقار المُكوّن من 52 طابقاً من خدمات "إمداد" المتميزة، بما في ذلك صيانة نظام إدارة المباني (BMS) والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة(MEP) . وسيتم استكمال ذلك بخدمات التنظيف المتخصصة والعامة للشركة، ما يضمن للسكان بيئة نقية في جميع الأوقات.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد":"التزامنا بالتميز كمجموعة رائدة في قطاع إدارة المرافق يجعل منا الخيار المفضل للمُطوّرين العاملين في قطاع العقارات الفاخرة. ونحن سعداء بمواصلة تعزيز مكانتنا في هذا المجال من خلال الترحيب بدبي للعقارات ضمن قائمة العملاء المرموقين، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. كما أننا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز من مكانتنا في السوق، متطلعين إلى تقديم خدمات بأعلى جودة للمقيمين في هذا الصرح المرموق".

وستقوم إمداد بتوفير فريق عمل مكوّن من 20 تقنياً متخصصاً ومهندسيْن ومشرفاً واحداً لتقديم الخدمات في المبنى. ويقع "1\جي بي أر" شمال منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس" بالقرب من "سكاي دايف دبي"، ويتكون من 165 شقة فاخرة تضم غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم مع إطلالة على الشاطئ إلى جانب شقق بنتهاوس من 5 غرف نوم. ويتمتع العقار الراقي بإمكانية الوصول إلى الشاطئ وصالة ألعاب رياضية عالية المستوى مع إطلالة بانورامية على شاطئ البحر، ومسبحاً خاصاً يوفر إطلالات رائعة ومسبح آخر للأطفال.