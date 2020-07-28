الامارات | 369 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 395 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 369 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 395 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 43 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي فيروس «كورونا» المستجد خلال الـ 24 الساعة الماضية، كشفت عن 369 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 59 ألفاً و546 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 347 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 395 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52 ألفاً و905 حالة.

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