الامارات | مواقف مجانية خلال عطلة عيد الأضحى في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف مجانية خلال عطلة عيد الأضحى في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

وفي هذا السياق، نوه المركز إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وشدد على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

لافتاً إلى أن مفتشي«مواقف» سيخالفون جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

Advertisements

كما أعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال عطلة العيد، على أن يُستأنف يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس.. مشيراً إلى أنه يقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، ثم سيحيط المتعاملين علماً بأي تفاصيل أو خطوات جديدة قد يتخذها بشأن تقديم الخدمات الاعتيادية في مراكز إسعاد المتعاملين.

وعن خدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أفاد المركز بأن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة والعطلات الرسمية، باستثناء بعض الخدمات الرئيسة التي أعلن أنه سيمدد ساعات العمل عليها حتى الساعة 1:30 صباحاً، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2020، ومن بينها تلك المؤدية إلى بعض مراكز التسوق في الإمارة، وهي كما يلي: 5 / 7 / 8 / 22 / 67 / 102 / 401 / 900 / 940 / 950 / 960 / 970 / 980 / 990.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news