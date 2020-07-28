الامارات | 4 جسور للمشاة بالشارقة بكلفة 100 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جسور للمشاة بالشارقة بكلفة 100 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن افتتاح أربعة جسور للمشاة على كل من شارع الملك فيصل، والملك عبدالعزيز، وشارع الاتحاد، وطريق النهدة، وذلك حرصاً منه على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة عند عبور الطرق، ورفد شبكة الطرق بكامل الخدمات اللازمة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون درهم.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الخاصة بدعم ورفد شبكة الطرق بمشاريع جديدة ومتطورة من شأنها توفير سبل الراحة والرفاهية لسكان الإمارة وزوارها، وتهيئة جميع الشوارع بكامل الإمكانات لتناسب مستخدمي الطرق والمارة.

وتمثل السلامة المرورية والانتقال الآمن عبر الشبكة الطرقية في مدينة الشارقة أحد أهم مكونات الخطة الموجهة للنقل والجاري إعدادها، وذلك من أجل دعم وتعزيز القدرة التنافسية لمدينة الشارقة لتتبؤا مكانها في مقدمة المراكز الحضرية الكبرى في المنطقة.

وتم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناءً على عدة دراسات مرورية ومعايير استندت على معرفة كثافة الحركة المرورية والتنقل بين جانبي الطريق، ونسب حوادث الدهس، والمسافة لأقرب معبر مشاة، إضافة إلى تنفيذها في الأماكن الحيوية التي تضم مؤسسات أو مراكز تجارية وأسواق. فضلاً عن متابعة تقارير المرور التي تردنا من الجهات ذات الصلة.

Advertisements

وأوضحت الإحصائيات المرورية أن نسبة حوادث الدهس تمثل نسبة عالية من إجمالي الحوادث المرورية في المدينة خلال الستة أشهر المنصرمة، ومن حيث التوزيع المكاني لهذه الحوادث فقد سجلت مناطق الخان والنهدة وشارع الذيد النسبة الأعلى بالمقارنة مع المناطق الأخرى في المدينة.

وتم مراعاة تصميم جسور المشاة على كل من شارع الملك فيصل، الملك عبدالعزيز وشارع الاتحاد من الهياكل الفولاذية وفق تصاميم وأعمال فنية وعصرية تتوافق مع الطبيعة المعمارية الفريدة للإمارة الباسمة، بحيث تزيد من روعة ورونق المظهر الجمالي والحضاري للشارقة، وتمت مراعاة ملائمة التصميم لعناصر الأمن والسلامة لكبار السن وأصحاب الهمم، حيث تم توفير مصاعد وسلالم ومنحدرات.

وتهيب هيئة الطرق والمواصلات بالجمهور ضرورة استخدام جسور المشاة والأنفاق المخصصة لعبور الطرق، كما تناشد سائقي المركبات والحافلات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news