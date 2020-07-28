مركز أبوظبي للصحة العامة يجري دراسة حول المناعة لمرض كورونا

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يجري مركز أبوظبي للصحة العامة في الفترة الحالية، وبدعم من دائرة الصحة و بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، والمختبر المرجعي الوطني التابع لشركة مبادلة، دراسة بحثية تستهدف جميع سكان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، وذلك للمساعدة في فهم حالة المناعة لمرض كوفيد 19، من خلال أخذ عينات عشوائية من مختلف المناطق في إمارة أبوظبي. وقد بدأت الدراسة بتاريخ التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، 2020، عبر زيارات ميدانية تشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي، يتوقع الانتهاء منها بتاريخ السادس عشر من شهر أغسطس القادم، 2020، وهي الفترة المطلوبة للانتهاء من الدراسة البحثية. وسيتم خلال هذه الدراسة قياس الأجسام المضادة لمرض كوفيد 19 في الدم. ويسمى هذا الاختبار بـ “اختبار المصلية” أو “اختبار الأجسام المضادة”. ويمكن لهذه الاختبارات أن توفر معلومات عن العدوى السابقة بفيروس كوفيد 19. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد الأول من نوعها في الدولة والمنطقة. وتهدف الدراسة في مضمونها إلى التحقق من مدى الإصابة بالمرض ونسبة الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس وتولدت لديهم مناعة كافية. حيث ستفيد نتائج هذه الدراسة في التخطيط للمرحلة القادمة وأيضا ستساعد في فهم تأثير المرض على المجتمع بشكل عام. ويساعد هذا النوع من الدراسات في إمكانية معرفة النسبة الفعلية للسكان الذين لديهم أجسام مضادة لفيروس كوفيد 19 خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب معرفة نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض أو المرضى الذين أصيبوا في السابق ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس. وتأتي هذه الدراسة كجزء من الجهود التي يبذلها المركز على المستوى الصحي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين في القطاع وتدعم الجهود المبذولة في الدولة للتعرف على خصائص المرض والسيطرة على انتشاره من خلال دعم البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال.