الامارات | طريق جديد لجبل جيس في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طريق جديد لجبل جيس في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، عن تنفيذ الدائرة طريقاً جديداً في منطقة وادي حقيل، يكون بديلاً عن طريق وادي البيح القديم، المؤدي إلى جبل جيس والذي تضرر، أخيراً، نتيجة جريان مياه الوادي وسقوط الأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل، في الوقت الحالي، على توسعة طريق الوادي المحاذي لجبل جيس، لتفادي وقوع أضرار خلال سقوط الأمطار، وتابع أن 80% من مشروعات الدائرة لم تتأثر بأزمة «كورونا»، وأن بعضها تأجل دون إلغاء أي منها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقد «عن بُعْد»، أن الدائرة بصدد الانتهاء من مشروع الحفرة التخزينية لمياه الأمطار في منطقة وادي نقب، خلال نهاية الشهر المقبل، إذ تعتبر الحفرة التخزينية أحد الحلول لمواجهة فيضان وادي نقب على منطقتي وادي نقب والفحلين، ولفت إلى أن الحفرة التخزينية تم إنشاؤها بمساحة 100 ألف متر مسطح، وبعمق 20 متراً، وتستوعب مليونَيْ متر مكعب من مياه الأمطار.

وأوضح أن الفائض المائي عن الحفرة التخزينية، حال امتلائها، سيمر عبر قنوات مائية مخصصة للحد من وصول مياه الأمطار إلى منازل المواطنين وتأثرها بالفيضانات، كما أن وزارة تطوير البنية التحتية باشرت تنفيذ مشروع سد وادي نقب، ضمن مشروعات مبادرات رئيس الدولة، حيث انتقل المقاول للموقع، وبدأ تنفيذ المشروع.

وأضاف: أن من المشروعات، التي نفذتها الدائرة، ثلاث عبارات لصرف مياه الأمطار إلى البحر، حماية لشعبية راشد بالرمس من فيضان المياه.

وأشار إلى أن أول عبارة تم إنشاؤها في الشعبية، كانت من بداية الشارع الرئيس، لتحديد مسار مياه الأمطار، والعبارة الثانية تم إنشاؤها في الشارع الداخلي الذي يفصل بين البحر وبين القناة المائية، والعبارة الثالثة تم إنشاؤها على ممشى البحر في مدينة الرمس، مضيفاً أن العبارات جاهزة للعمل بنسبة 90%، خلال موسم الأمطار المقبل.

وتابع: لدى الدائرة اهتمام بالطريق المؤدي إلى جبل جيس، الذي تضرر بشكل كبير، جراء الأمطار الأخيرة، إذ يعتبر من أهم الطرق الحيوية في الإمارة، ويستخدمه أكثر من 2000 سائح وزائر يومياً، خلال الأيام العادية، إضافة إلى أن 35 ألف مركبة في عطلة نهاية الأسبوع تتجه نحو جبل جيس، وفق الإحصاءات التي رصدتها الدائرة قبل أزمة «كورونا».

وأضاف: تم تركيب بوابة جديدة في جبل جيس، لدراسة حركة المركبات وكثافتها وعددها وتوثيقها بالكاميرات، ومراقبة المدخل الرئيس الجبل بالأجهزة الإلكترونية، كما توجد بوابة أخرى بالتنسيق مع هيئة السياحة في قمة الجبل، لمراقبة المركبات المتجهة إلى منصة المغامرات الترفيهية، التي تشرف عليها الهيئة في قمة جبل جيس.

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وفي ما يتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر الجوفية في منطقة جلفار، لفت الحمادي إلى أن منطقة جلفار كانت منطقة بحر قبل السبعينات، وأصبحت منطقة دفان، والمياه الجوفية ترتفع فيها بشكل متفاوت، الأمر الذي يسبب مشكلة في تلك المنطقة، مضيفاً أن الدائرة تدرس رصد موازنة، لمنع وصول المياه إلى السطح، ووضع حلول لمعالجتها.

أضرار الأمطار

ذكر مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، أن لدى الدائرة خطة لدراسة الأضرار التي تخلفها مياه الأمطار سنوياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويتولى استشاري إجراء الدراسات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لها.

وتابع: مشروع الزراعة التجميلية في شارع الشهداء لم يتأثر بسبب أزمة «كورونا»، ونسبة الإنجاز بلغت 50%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

• بدء تنفيذ سد وادي نقب ضمن مشروعات مبادرات رئيس الدولة.

• 3 عبارات لصرف مياه الأمطار إلى البحر حماية لشعبية راشد بالرمس.

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