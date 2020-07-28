الامارات | الانشغال بالهواتف أثناء القيادة «مخالفة خطرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الانشغال بالهواتف أثناء القيادة «مخالفة خطرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها تصنف الانشغال بالهاتف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط الصور أثناء القيادة ضمن المخالفات المرورية الخطرة، لما تسببه من حوادث جسيمة، لافتة إلى تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين على الطرق، إذ خالفت أكثر من 13 ألف سائق بسبب الانشغال بغير الطريق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتفصيلاً، حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق، والذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الرسائل أو «واتس أب» أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي تشتت انتباه السائق وتبعد نظره عن الطريق، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

وقالت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، لـ«الإمارات اليوم» إن عدد مخالفات الانشغال عن الطريق باستعمال الهاتف أثناء القيادة بلغ 13 ألفاً و80 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة على أهمية تركيز السائقين في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت أن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة مصنف من بين المخالفات الخطرة، التي يتم فيها تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، «(أ) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها غرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية».

ودعت إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، حيث يعد الانحراف المفاجئ بالمركبة من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطرة، وتشمل: السرعة، الانشغال عن الطريق، صيانة المركبة وسلامة الإطارات، عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، عدم مراعاة مستخدمي الطريق، وغيرها.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وعدم الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والحرص على عدم تغيير المسار إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم التعدي على خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن والشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة، والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي وقوع الحوادث.

تجاوز الإشارة

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بثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري مروع بسبب تجاوز سائق مركبة للإشارة الضوئية الحمراء على أحد شوارع مدينة أبوظبي، ما تسبب في أضرار بالغة لمستخدمي الطريق.

ويكشف الفيديو الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز بعض السائقين الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق.

ودعت السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة أو تعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

إجراءات وقائية

حذرت شرطة أبوظبي السائقين في وقت سابق من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب «اللابتوب» أثناء قيادة المركبات لمتابعة العمل أو الدراسة عن بعد في ظل الظروف والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حالياً.

ودعت مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بعد أو الدراسة إلى عدم استخدام «الهواتف والأجهزة المحمولة» أثناء قيادة المركبة على الطريق أو التصوير بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• 800 درهم و4 نقاط مرورية عقوبة الانشغال عن الطريق أثناء القيادة.

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