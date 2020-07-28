الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 283 سجيناً بمناسبة العيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 283 سجيناً بمناسبة العيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبة، رفع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه الدائم على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم، ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة.
• المكرمة تأتي لإدخال البهجة في نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم.
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