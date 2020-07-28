الامارات | حجز مسبق للذبائح في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مسبق للذبائح في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة كلباء بتطبيق نظام الحجز المسبق للذبائح، خلال يوم عرفة وأيام العيد الأضحى، لمنع التجمعات والازدحام في المسالخ، لضمان انسيابية عملها، مؤكدةً أنه يمكن الاستعانة بجمعية الشارقة الخيرية أو الجمعيات الخيرية أو التطبيقات المتخصصة المتاحة لشراء وذبح الأضاحي. وأكدت أنه تم اعتماد إجراءات تنظيمية والطلب عبر نظام الحجز المسبق لذبائح الأفراد مع إجراء تعديلات في ساعات العمل، مشيرة إلى أنه يتم تأكيد رقم الحجز بعد دفع الرسوم بمقر مبنى إدارة الصحة العامة والمختبرات بمنطقة الخوير أو عبر الخدمات الإلكترونية المتوافرة لذلك.

وأشارت إلى أنه قد استكملت تدابيرها الاستباقية لاستقبال عيد الأضحى بما يضمن بيئة صحية في المسالخ، واستعداداتها لتهيئتها في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب تطبيق إجراءات صحية تضمن مواجهة انتشار «كورونا»، مؤكدة أنه سيتم اغلاق مقصب البلدية لخضوعه لإجراءات التعقيم الشاملة.

وأضافت أنه تم صيانة المقصب ورفده بالكادر البشري والمعدات اللازمة التي تواكب الإقبال الكبير خلال أيام العيد، بطاقة استيعابية للمقصب تعمل على انجاز من 80 إلى 100 ذبيحة في الساعة، وبواقع 500 إلى 600 ذبيحة في اليوم.

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