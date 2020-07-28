الامارات | «موارد الشارقة» تؤهل 1180 باحثاً عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تؤهل 1180 باحثاً عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دائرة الموارد البشرية في الشارقة سلسلة برامج تأهيلية إلكترونية خلال شهري يونيو ويوليو، استهدفت 1180 باحثاً عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام الدائرة. وتناولت خلال البرامج أبرز الشؤون المطروحة في ساحة الأعمال المعاصرة، وأهمها «مهارات العمل عن بعد»، و«التزامات وسلوكيات الموظف أثناء العمل عن بعد»، والخرائط الذهنية عبر 20 برنامجاً تأهيلياً إلكترونياً.

وأفاد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن الدائرة تضع الخطط المستدامة لتنمية وتأهيل شريحة الباحثين عن عمل الذين يشكلون مستقبل الموارد البشرية في الإمارة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان هو أساس الاستثمار وأصل التنمية المستدامة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق ركزت الدائرة على تنفيذ مختلف البرامج الإلكترونية التأهيلية التي تعنى برفع كفاءة الباحث عن عمل وتطوير مهاراته، وإعداده للانخراط في سوق العمل، مؤكداً أهمية استمرارية عملية التدريب في الظروف كافة، لأهميتها في صقل وتنمية العنصر البشري وتزويده بأحدث المعارف والنظريات.

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