الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كهرباء

أثنى قارئ على سرعة تجاوب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والتواصل معه بشأن استفسارات، كان تقدم بها من خلال هذه الزواية، حول التفاوت بين شهر وآخر في رسوم فواتير الاستهلاك الشهري الخاصة به في عجمان.

فحص

دعا قراء إلى افتتاح مقار جديدة لفحص «كورونا» بالليزر بتقنية «دي بي آي»، في جميع إمارات الدولة، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، لتسهيل حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

قفازات

تساءل روّاد مراكز تجارية، في أبوظبي، عن الأسباب وراء توقف العديد من هذه المراكز عن توزيع القفازات والكمامات على الرواد، خلال الفترة الماضية، والسماح بدخول المتسوقين دون ارتداء القفازات، مطالبين بالعودة إلى توزيعها للحد من «كوفيد-19».

باعة

رصد مرتادون لشارع الخدمات الفرعي على شارع الشيخ زايد، وجود باعة متجولين، يهرعون إلى السيارات التي يتركها أصحابها مركونة في المواقف، ويعرضون ما لديهم أو يطلبون المساعدة، خصوصاً في أوقات ما بعد الظهر والمساء.

Advertisements

منتجات

اشتكى مستخدمون لتطبيقات شراء، عن طريق الإنترنت، من عدم تطابق المنتجات المعروضة مع التي تصلهم إلى منازلهم، مشيرين إلى أن بعضها يحتال على الزبائن، دون أن يتمكنوا من التعامل مع التطبيقات نفسها بمرحلة ما بعد البيع، وعملية استعادة الأموال المدفوعة.

مدارس

بدأت مدارس خاصة بإرسال رسائل نصية وإلكترونية، تطالب أولياء الأمور بدفع رسوم العام الدراسي المقبل، وعرضت الحصول على تخفيضات للمسددين في الوقت الحالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news