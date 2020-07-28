الامارات | بلدية أبوظبي تنظم «التزامنا واجب علينا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية بعنوان «التزامنا واجب علينا»، لمدة 10 أيام على كورنيش أبوظبي، بهدف توعية مرتادي الممشى بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي المتواصلة للحد من تفشي الفيروس. وحثت البلدية، أثناء الحملة، مرتادي الممشى على مواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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