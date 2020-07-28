الامارات | تشغيل 3 مقاصب برأس الخيمة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 3 مقاصب برأس الخيمة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، عن تشغيل ثلاثة مقاصب في إمارة رأس الخيمة خلال عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي، وهي المقصب المركزي في منطقة الفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، وجميع أسواق ومنافذ الإمارة.

وقال مدير عام دائرة البلدية، منذر بن شكر الزعابي، إن جميع المقاصب جاهزة لاستقبال الأضاحي في أيام العيد، ابتداء من يوم وقفة عرفة، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساء، ومن بعد صلاة العيد مباشرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخلال اليومين الثاني والثالث ومن السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. وأوضح أن العمل سيبدأ في يوم وقفة عرفة في سوق المواشي برأس الخيمة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت فريقاً متكاملاً لتكثيف الجهود خلال فترة عطلة العيد، وتواجد الأطباء البيطريين في المنافذ المهمة في الإمارة ومنها: مطار رأس الخيمة على مدار الساعة لتغطية جميع الرحلات خلال عطلة العيد، كما سيستمر العمل في منفذ الدارة البيطري خلال أول أيام العيد، بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وفرع الجمارك بالمنفذ.

وأضاف أن إدارة الصحة العامة ستكثف الحملات الرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور، خلال أيام العيد للحرص على تقديم جميع الخدمات للمتعاملين بجودة عالية كونها تشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات والسلع الغذائية في الإمارة.

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