الامارات | وفاة سائق دراجة وإصابة شخصين في 3 حوادث بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق دراجة وإصابة شخصين في 3 حوادث بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي سائق دراجة نارية في حادث تدهور دراجته، كما أصيب دراج آخر في حادثين منفصلين بدبي، أول من أمس، فيما أصيب شخص ثالث بإصابات بليغة نتيجة تعرضه للدهس في حادث ثالث وقع السبت الماضي، بحسب مصدر مروري في شرطة دبي، الذي أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور وقوع الحوادث الثلاثة.

وقال المصدر إن حادث الدهس وقع يوم السبت حين دخلت حافلة شارعاً فرعياً بمنطقة الحمرية، ولم ينتبه السائق إلى شخص يعبر الطريق فدهسه وتم نقله إلى المستشفى.

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وأضاف أن حادثاً آخر وقع في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس الأحد على شارع الإمارات في الاتجاه المؤدي إلى إمارة أبوظبي، حين صدمت دراجة نارية شاحنة تسير في طريقها الصحيح من الخلف، في ظل عدم انتباه سائق الدراجة، ما أدى إلى تدهور الدراجة نتيجة الاصطدام وتعرض الدراج إلى إصابات بليغة استدعت نقله إلى المستشفى، فيما انتقلت الدوريات المختصة إلى موقع الحادث لتأمين المرور، مؤكداً ضرورة الانتباه عند التجاوز خصوصاً على الطرق السريعة لتفادي أي طوارئ يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث.

إلى ذلك توفي سائق دراجة نارية في حادث منفصل وقع في الساعة الثالثة من صباح الأحد كذلك بمنطقة اختصاص البرشاء، حين صدمت دراجة نارية مندفعة الرصيف، ما أدى إلى تدهورها واصطدامها بعمود إنارة، وإصابة سائقها بإصابات بليغة أسفرت عن وفاته.

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