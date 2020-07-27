الامارات | محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية للمواطنين في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية للمواطنين في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم، يستفيد منها 1976 مواطناً في إمارة أبوظبي.

يأتي اعتماد الدفعة الثانية من القروض السكنية، لعام 2020، لـ1500 مواطن، وإعفاء الدفعة الأولى لـ476 مواطناً متقاعداً من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم للإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.

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كما جاءت دفعة القروض السكنية في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين.

• 1500 مستفيد من «قروض الدفعة الثانية».. وإعفاء 476 متقاعداً من سداد مستحقات القروض.

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