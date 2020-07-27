الامارات | "دائرة الصحة بأبوظبي" تجري أكثر من 200 ألف فحص منزلي في 15 حياً سكنياً خلال شهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في إمارة أبوظبي وشركة "صحة"، أجرت دائرة الصحة بأبوظبي أكثر من 200 ألف فحص في 15 حياً سكنياً خلال شهر من إطلاق مبادرة الفحص المنزلي في الأحياء السكنية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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