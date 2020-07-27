الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 283 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 283 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، اسمى ايات الشكر والتقدير الى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه الدائم على دعم كيان الاسرة، والمحافظة على استقرارها، وادخال البهجة والسرور الى نفوس اسر المحكومين وعائلاتهم وابنائهم في هذه الايام المباركة، املاً ان تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً الى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة الى المجتمع افراداً صالحين، متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم، ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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