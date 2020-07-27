الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث الآن صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشر للإحاطة الاعلامية حول مستجدات فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.