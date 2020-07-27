بلدية دبا الحصن تدشن خدمة الحجز الإلكتروني للذبح

في خطوة جديدة من نوعها، أتاحت بلدية مدينة دبا الحصن خدمة "الحجز الإلكتروني للذبح" وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للسكان، والعمل على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويستطيع المواطنون والمقيمون في المدينة الفاضلة من خلال هذه الخدمة المتميزة من نوعها الدخول إلى الموقع الالكتروني للبلدية على الرابط www.dhmun.shj.ae

ويتضمن الموقع الإلكتروني خدمة الحجز المسبق للذبح، علماً أنه يجب على المتعاملين إجراء الحجز المسبق للذبح خلال اليوم نفسه أو اليوم التالي، بحيث يستطيع الراغبون بتقديم الأضاحي الحجز المسبق على سبيل المثال خلال يوم عرفة أو يوم عيد الاضحى نفسه حسب ما هو متوفر ومتاح، وذلك للابتعاد عن الازدحام والاختلاط.

وقال سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن "أن البلدية تسعى من خلال هذه الخدمة الذكية الجديدة إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وسلامة كافة سكان وزوار المدينة الفاضلة مع حلول عيد الأضحى المبارك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وأيضاً إتاحة طريقة جديدة لتنفيذ تعليمات الجهات المختصة الداعية إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وما تتطلبه هذه المناسبة الكريمة من تقديم وذبح الأضاحي.

وأضاف سعادته: أن التقنيات الرقمية المتطورة المتوفرة لدى بلدية دبا الحصن أتاحت استخدام هذه الطريقة الجديدة في تقديم الأضاحي وذبحها وتوزيعها، حيث تسعى البلدية دائماً لابتكار العديد من الخدمات الالكترونية وتقديمها لخدمة السكان والحفاظ على صحتهم بكل السبل المتاحة والممكنة.