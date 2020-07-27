برنامج بلوسوم من ميدكير: الشريك المثالي للأمهات الجدد أثناء وبعد فترة الحمل

تفخر مستشفيات ومراكز ميدكير الطبيّة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحيّة ، بالإعلان عن إطلاق برنامجها الجديد – بلوسوم – الذي يهدف إلى دعم ومساعدة السيدات الحوامل وأسرهن.

تم تصميم برنامج بلوسوم الذي تقدمه ميدكير ليكون برنامجًا فريدًا وفعّالًا، يهدف إلى منح السيدات الحوامل في الإمارات العربية المتحدة أفضل تجربة ممكنة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة.

يقدّم بلوسوم من ميدكير باقة متكاملة من الخدمات المعدّة خصيصًا لدعم الأمهات أثناء رحلة الحمل الشيّقة بكل ما يحتجن إليه من استشارات طبيّة وتوصيات غذائية لمساعدة السيدة الحامل على اجتياز فترة الحمل بصحة جيدة هي وجنينها. يتضمن البرنامج الزيارات الطبيّة المنزلية، وتقديم النصائح التي تتعلق برعاية السيدة الحامل لنفسها وطفلها وكيف يمكنها ممارسة الرياضة المناسبة في فترة الحمل، بالإضافة إلى الدروس التثقيفية التي تهيء الأسرة لاستقبال الضيف الصغير قبل الولادة. يقدم البرنامج أيضًا خدمات التمريض المنزلية، والبرامج التثقيفية التي تغطي أهم المواضيع التي يتعين على الأسرة معرفتها بعد الولادة والتي تشمل على سبيل المثال كيفية التعامل مع مواقف الطوارئ والإسعافات الأولية، كما يوفّر كذلك خدمات الطهي، ليكون بلوسوم جزءًا فاعلًا في رحلة الأمهات الجدد إلى عالم الأمومة الرائع.

يضمّ برنامج بلوسوم من ميدكير مجموعة من المتخصصين المحترفين من أسرة ميدكير الكبيرة بهدف منح الأم والطفل تجربة رعاية شاملة ومتكاملة ترتكز على مبادئ الثقة والاحترافية التي تقدّم في إطار من التعاطف ومراعاة الأحاسيس المختلطة للأمهات الجدد في فترة الحمل وما بعدها. ويدعم برنامج بلوسوم السيدات المشتركات من خلال جلسات عملية ودروس تثقيفية يقدم من خلالها كم كبير من المعلومات والنصائح المفيدة لكل مرحلة من مراحل الحمل، كما يقدّم لهن جولة شاملة يتعرفن من خلالها على عالم الأمومة الرائع، بالإضافة إلى برنامج لحساب موعد الولادة لمساعدتهن على تتبع رحلة حملهن بثقة وارتياح. يتواصل البرنامج كذلك مع السيدات المشتركات من خلال رسائل الهاتف النصية لتذكيرهن بمواعيد التطعيمات وزيارات المتابعة الصحيّة.

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علّقت د. شمسة عبد الله بن حماد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال في دبي : "برنامج بلوسوم من مستشفيات ميدكير يمثّل رحلة جميلة تبدأ من الحمل إلى الولادة وتستمر خلال فترة الأمومة، وهو برنامج أطلقناه في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال في دبي، وفي مستشفى ميدكير في الشارقة، بهدف تقديم الدعم والإرشاد لكل سيدة حامل تنتظر طفلها. نعرف أن الحمل قد يكون أجمل تجربة يمكن أن تمر بها الأم – تجربة يأتي معها الكثير من الأسئلة في بعض الأحيان. لقد أدركنا الحاجة إلى برنامج شامل ومتكامل يمكنه الجمع بين كل عناصر فترة الحمل والولادة في إطار واحد. سنعمل مع مجموعة من المتخصصين لتقديم الرعاية الطبية، وكذلك جوانب ممارسة الرياضة والتغذية والسلامة النفسية وغيرها الكثير لضمان إعداد الأمهات بأقصى قدر من المعرفة والإرشاد والدعم وهنّ على أعتاب عالم الأمومة."

عن برنامج بلوسوم، قال د. يحيى القباني، الرئيس التنفيذي في مستشفى ميدكير الشارقة: "نسعى لمنح الأمهات والآباء مساحة واحدة تمكّنهم من الشعور بالأمان والراحة خلال جميع مراحل الحمل، وأيضًا مرحلة ما بعد الحمل شديدة الأهمية. نحن نثق بأن برنامج بلوسوم سيصبح مصدر الثقة للأمهات في الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى المشاركة بدور فعّال في رحلتهن إلى الأمومة."

يهدف برنامج بلوسوم من ميدكير ويلتزم بأن يكون الشريك المثالي خلال فترة الحمل وحتى الدخول إلى عالم الأمومة وما بعد الولادة. تتوفّر خدمات البرنامج في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال في دبي ومستشفى ميدكير في الشارقة. يدعو بلوسوم الأسر التي تنتظر مواليدها وتجدّ في البحث عن شريك طبي يمكنه تقديم الدعم والإرشاد بشكل احترافي متكامل إلى التسجيل