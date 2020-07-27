الامارات | صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من السداد في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من السداد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم، لـ1976 مواطناً في إمارة أبوظبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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