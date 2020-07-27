"أدفيرت ون" و"إنستنكتيف بارتنرز" تستكملان برنامج الاستشارات الاستراتيجية للاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية

ستكملت "أدفيرت ون" و"إنستنكتيف بارتنرز" بنجاح تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية الإعلامية والإعلانية لعملية الاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الشركة السعودية الرائدة في تقديم خدمات التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، حيث طرحت أملاك التي تأسست عام 2007م وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، 30% من أسهمها للاكتتاب بسعر 16 ريال سعودي، مما أدى إلى تحقيق متحصلات بلغت حوالي 435 مليون ريال سعودي. ووصلت نسبة التغطية في اكتتاب المؤسسات حوالي خمس مرات، وحوالي 27 مرة في اكتتاب الأفراد. في حين شهدت أسهم الشركة في اليوم الأول من التداول إقبالاً كبيراً صعد معه سعر السهم بواقع 10%.

وتعد شركة أملاك العالمية واحدة من الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، وتقدم حلولا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال ذوي الملاءة المالية. وقد عينت أملاك كلا من "أدفيرت ون" و إنستنكتيف بارتنرز" لتقديم خدمات المساندة والدعم للإدارة العليا للشركة والمستشار المالي لعملية الاكتتاب، شركة الأهلي كابيتال، في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات الإعلامية والإعلانية الاستراتيجية للاكتتاب، بما في ذلك استكمال الاستعدادات اللازمة لأول عرض تقديمي من خلال منصات افتراضية في المملكة.

وفي تصريح له بعد انتهاء الاكتتاب، قال الأستاذ عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية: "نحن مستعدون لاغتنام الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. خاصة بعد إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية الذي يعد خطوة طبيعية في اتجاه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وتوفير الفرصة للشركة في تعزيز مكانتها القوية في قطاع التمويل العقاري، فضلاً عن دعم المواطنين السعوديين في تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل. ولذلك شكل خلق فرصة استثمارية إيجابية ومؤثرة في ظل الظروف الصعبة للسوق أولوية قصوى لإدارة الشركة، وكان من دواعي سرورنا أن نعمل مع فريق استشاري متمرس. ويحدونا الأمل في تحقيق مزيد من النمو في أعمال الشركة خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

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من جهته، قال عبدالعزيز بحيري، نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال: "لقد كانت إدارة الطرح العام لأسهم أملاك العالمية فرصة مميزة للابتكار على ضوء التطورات المتسارعة في السوق باعتبارها أول اكتتاب في المملكة يطرح في السوق الرئيسية للسوق المالية (تداول) باستخدام المنصات الافتراضية بعد توقف النشاط في السوق منذ بدء جائحة كورونا في شهر مارس 2020م، كما أن النجاح الذي حققته عملية بناء سجل الأوامر واكتتاب الأفراد يعكس جاذبية شركة أملاك وثقة المستثمرين بقطاع التمويل العقاري. وبهذه المناسبة نود أن نعبر عن بالغ سرورنا بالعمل مع أدفيرت ون وإنستنكتف بارتنرز و في هذا الطرح الذي نفخر بأنه حقق نتائج فاقت التوقعات.

وفي بيان مشترك حول تقديم الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية لعملية لطرح العام لأسهم شركة أملاك العالمية، قال كل من، شواف الشواف، نائب المدير العام لشركة الشواف العالمية، التي تعد أدفيرت ون أحد أقسامها " وسامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة إنستنكتف بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد استكمال ونجاح عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة أملاك العالمية خلال جائحة كورونا خير دليل على جاذبية أملاك العالمية وثقة المستثمرين بقطاع التمويل العقاري، والخبرة الكبيرة التي يمتلكها فريق الاستشاريين الذين أسهموا إسهاما بارزا في نجاح عملية الاكتتاب الذي يعد أو ل اكتتاب تشهده السوق السعودية بعد تفشي جائحة كورونا في العالم. ونود بهذه المناسبة أن نعبر عن سعادتنا بالدعم الذي قدمناه لشركة أملاك العالمية في هذه اللحظة الهامة من تاريخها. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الشراكة المتميزة بين كل من إنستنكتف بارتنرز وأدفيرت ون علامة فارقة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الإعلامية والإعلانية لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع إلى تقديم خدماتنا لعمليات الطرح العام التي ستتوفر في السوق المحلية خلال الأشهر القادمة".