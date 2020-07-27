الامارات | أوقات عمل الحدائق وأيام مجانية المواقف العامة بالشارقة خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات عمل الحدائق وأيام مجانية المواقف العامة بالشارقة خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء كامل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة استباقية، قامت بها من خلال لجنة الاستعداد لعيد الأضحى، وضمن مجموعة من المعايير والإجراءات الوقائية، والضوابط الصحية، التي تحرص من خلالها البلدية على ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، وتقديم الخدمة لهم وفق أعلى المعايير المتبعة.

وكشف مدير إدارة المواقف العامة ببلدية الشارقة، علي أحمد أبو غازيين، أن المواقف العامة بالإمارة ستكون خاضعة للرسوم في يوم وقفة عرفة، ومجانية «أول وثاني وثالث أيام العيد»، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وشارع المدينة الجامعية. كما ستستمر البلدية في رصد كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات.

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فيما أكد مدير إدارة التفاعل المؤسسي ببلدية الشارقة، علي عبيد الحمودي، أن حدائق الأحياء في مدينة الشارقة تستقبل الزوار منذ الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، ومنتزه الشارقة الوطني من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشمل إلزام الزوار بارتداء الكمامات والقفازات، والضوابط والإجراءات الأخرى التي وضحتها البلدية من خلال اللوحات الإرشادية في الحدائق.

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