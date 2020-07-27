الامارات | دائرة الموارد البشرية بعجمان تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الموارد البشرية بعجمان تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ إعتباراً من يوم الخميس 9 ذي الحجة 1441ه الموافق 30يوليو الجاري ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441ه الموافق 2أغسطس المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق بتاريخ 3 أغسطس 2020.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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