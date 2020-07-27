الامارات | شرطة عجمان تحل 125 قضية خلال النصف الأول من عام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تحل 125 قضية خلال النصف الأول من عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان مسيرته المتميزة في تعزيز الأمن المجتمعي، حيث تمكن بجهود العاملين في المركز من حل 125 قضية استقبلها المركز خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقالت مديرة مركز الدعم الاجتماعي بعجمان النقيب وفاء خليل الحوسني إن المركز تمكن من حل 125 قضية خلال النصف الأول من عام 2020، أبرزها الخلافات الأسرية، والإعتداء على سلامة الجسم والمشكلات المجتمعية والطلابية إلى جانب قضايا الدعم النفسي، والإساءة للأطفال حيث تم التعامل معها ودياً وإعادة الحياة لطبيعتها بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم، بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمـة، مؤكدة أن موظفي مركز الدعم الإجتماعي حققوا إنجازاً كبيراً خلال جائحة كورونا باستمرارهم في العمل عن بعد من خلال الإتصال الهاتفي في حل القضايا الواردة للمركز وإيجاد حلول ودية للصلح بين الأطراف، كما شارك مركز الدعم الاجتماعي في الفعاليات والأنشطة المتنوعة في مدارس إمارة عجمان وتقديم عـدد 4 محاضرات توعويـة .

وعبرت رئيس قسم الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان النقيب وفاء خليل الحوسني عن سعادتها بهذا الإنجاز والشعور بالفخر للتمكن من الإصلاح بين المتخاصمين وإيجاد حلول مناسبة لغالبية الحالات وحلها بطرق سلمية وسرية، معتمدين على مبدأ التسامح وأهمية الترابط الزوجي والأسري في بناء الأسرة الصالحة، وأشارت أن جهود مركز الدعم الاجتماعي في شرطة عجمان واجبٌ وطنيٌ وأخلاقيٌ وتعزيز للمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمـع.

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