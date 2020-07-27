الامارات | سرقة موظف يحمل 500 ألف درهم وينتقل بدراجة هوائية

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شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة موظف يحمل 500 ألف درهم وينتقل بدراجة هوائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباشر محكمة الجنايات في دبي محاكمة متهم بسرقة مغلف يحتوي على 80 ألف درهم من مدير مبيعات عربي الجنسية يعمل في متجر مجوهرات.
وتفصيلاً، لم يلتزم مدير مبيعات عربي الجنسية يعمل في متجر مجوهرات بأبسط اشتراطات الأمن والسلامة التي شددت عليها شرطة دبي والأجهزة الأمنية، وانتقل بدراجة هوائية بعد سحب نصف مليون درهم من البنك، ولم يستطع حمل كل المبلغ في حقيبة ظهره، فأمسك بيده مغلفاً يحتوي على جزء منه، من دون أن يدرك أن لصاً متخصصاً في تعقّب عملاء البنوك يرصده، واستغل الأخير سيره بالدراجة في شارع ضيق ودفعه، وسرق منه المغلف، وفر هارباً بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث تباشر محاكمته.
وقال المجني عليه في التحقيقات إنه مسؤول عن إدارة المتعلقات المالية في الشركة، وبناءً على تكليف صاحبها توجه إلى فرع البنك في منطقة بني ياس، وصرف شيكاً بنصف مليون درهم، ووضع 420 ألف درهم، في حقيبة لم تستوعب المبلغ، وحمل الجزء المتبقي في مغلف ورقي، وغادر مستعملاً دراجة هوائية.
وأضاف أنه دخل أحد الشوارع، حيث فوجئ بشخص يدفعه حتى اختل توازنه وسرق منه المغلف الذي يحتوي على 80 ألف درهم، وحاول اللحاق به، لكنه لم يستطع، فأبلغ مركز شرطة نايف.
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي: «فور تلقي البلاغ، تم وضع خطة لضبط المتهم، وتحديد مواصفاته عبر كاميرات المراقبة التي رصدته أثناء ركوبه سيارة أجرة، ورصد المتهم بالقرب من مجمع للبنوك بشارع دمشق أثناء مراقبته العملاء، فقبض عليه، وبسؤاله عن الواقعة أنكر، لكن المجني عليه عرفه ثلاث مرات ضمن طابور التشخيص».
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