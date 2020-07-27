الامارات | محاكمة آسيوي اعتدى على ربة منزل في شقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة آسيوي اعتدى على ربة منزل في شقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي (23 عاماً) تعقّب ربة منزل بعد توصيل ابنها إلى موقف السيارات، وعند وصولها إلى شقتها، فوجئت به يهددها بسكين من الخلف ويجبرها على دخول الشقة، وخلع ملابسها وتصويرها عارية قبل أن يعتدي عليها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى المواقف يوم 16 فبراير الماضي، ثم عادت إلى شقتها نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكيناً على رقبتها، ويطلب منها الدخول، وفور دخولها الشقة، صرخت واستغاثت، وركلت المتهم ودفعته، لكنه أدخلها غرفة النوم، وأجبرها على خلع ملابسها وصوّرها عارية بهاتفه، ثم اغتصبها، وسرق 200 درهم من محفظتها.

Advertisements

وأضافت أن المتهم أخبرها أنه يعرف هويتها، وتردّدها على سوبر ماركت قريب من منزلها، وهددها بنشر الفيديو الذي صوّره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة ثم غادر، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن رجلاً استوقف دورية شرطة في الشارع وأخبر أفرادها بتعرّض زوجته للاغتصاب والسرقة من قبل مجهول ببناية في منطقة نايف، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل وضبط المتهم خلال يومين فقط من تنفيذ الجريمة، واعترف بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news