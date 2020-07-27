الامارات | تطبيق «التعلم عن بعد» على دُور تحفيظ القرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «التعلم عن بعد» على دُور تحفيظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت وزارة التربية والتعليم تدريب أكثر من 300 شخص من موظفي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على نظام التعلم عن بعد، للاستفادة منه وتطبيقه على دور تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة

ويأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف في «الكفايات الفنية والتقنية للتدريب والوعظ عن بعد لموظفي الهيئة».

وأكدت الوزارة في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن تدريب موظفي الهيئة انطلق في الـ12 من يوليو الجاري، وسيستمر شهراً، لافتةً إلى أن التدريب يشمل ثماني ورش، هي: النضج الإلكتروني، ومدخل عن التعلم عن بعد، والأدوات المستخدمة في التعلم عن بعد مع الأدوات الإلكترونية اللازمة لإدارة التعلم عن بعد، وتصميم التعلم في سياق التعلم عن بعد، وتنفيذ التعلم عن بعد، والتقييم الإلكتروني في التعلم عن بعد، وأهم استراتيجيات بناء حلقة التحفيظ عن بعد، ومهارات إبداعية في تعليم الدراسات الإسلامية عن بعد.

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وأكدت الوزارة أن التعاون مع الهيئة يهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي بين الوعاظ والكوادر التدريسية والإشرافية، إضافة إلى الطلبة وذويهم، في بيئة تفاعلية تسهم في تطوير العملية التعليمية، وترسخ قيم الإيجابية والسعادة في المجتمع.

وتستهدف الوزارة من خلال التدريب أن يتمكن المتدرب من فهم السلوكات المستهدفة، لتسهيل التعليم عن بعد وأنشطته، وتحديد مكونات أنشطة التعليم عن بعد، المتزامن وغير المتزامن، وتطبيق مبادئ تسهيل أنشطة التعليم عن بعد.

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