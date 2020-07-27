الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فواتير

استغرب قارئ التفاوت اللافت في رسوم الفواتير الشهرية الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء الصادرة عن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، مطالباً الهيئة بتحديد آلية واضحة لطريقة قراءة العدادات، تفادياً لأية اعتراضات على الفواتير.

عروض

عرض أحد العاملين في مركز تسوق على متسوق شراء هاتف بقيمة 1000، والحصول مقابل ذلك على خمس هدايا قيّمة، ما جعل المتسوق يشك في جودة الهاتف.

دراسة

حذّر مرشد أكاديمي من انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لجامعات في الخارج غير معترف بها في الدولة، وتضع على إعلاناتها شعار وزارة التربية والتعليم في الإمارات، لإيهام الطلبة بأن شهاداتها معتمدة من الوزارة.

نظافة

اشتكى سكان في منطقة المطار القديم بأبوظبي من قلة وجود عمال النظافة في المنطقة، ما أثر في مستوى نظافة المنطقة بشكل ملحوظ، مطالبين الجهات المعنية بمزيد من الرقابة، منعاً لانتشار الحشرات في ظل الحر الشديد.

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تسول

فوجئ قارئ أثناء وجوده في إحدى الصيدليات بمنطقة دبي للسيليكون، بطلب أحد الأشخاص مساعدته على شراء كمامات طبية، لعدم توافر المال اللازم لديه، الأمر الذي استغربه القارئ، وعده نوعاً جديداً من التسول.

اتصالات

طالب متعاملون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، المسؤولين بضرورة إيجاد حلول لتجاوز مشكلة التعامل مع خدمة الرد الآلي، والوصول إلى موظف خدمة العملاء مباشرة، خصوصاً أن كثيراً من المشكلات تحتاج إلى تدخل بشري سريع، كما أن هناك كباراً في السن، وحالات إنسانية، لا يمكنهم البقاء على الهاتف طويلاً بانتظار رد آلي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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