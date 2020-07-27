الامارات | 100 % نسبة عودة موظفي حكومة عجمان إلى مقار العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % نسبة عودة موظفي حكومة عجمان إلى مقار العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في عجمان عن عودة موظفي حكومة عجمان إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من 3 أغسطس المقبل.

جاء ذلك بناءً على التعميم الذي أصدرته الدائرة إلى كل الجهات الحكومية بإمارة عجمان، والمتضمن رفع نسبة العودة إلى مقار العمل في جميع الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

Advertisements

ونص التعميم على إلغاء الفئات المستثناة من العودة إلى مقار العمل، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، باستثناء فئة الموظفين المصابين بأمراض مزمنة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة، على أن يتم اعتماده من قبل اللجنة الطبية في الإمارة والتي تحدد الأمراض المزمنة التي تستدعي العمل عن بُعد، بالإضافة إلى استمرار العمل بكل التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بُعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم. وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news