الامارات | 351 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 554 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 351 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 554 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 51 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي فيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، كشفت عن 351 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58 ألفاً و913 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 344 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 554 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52 ألفاً و182 حالة.

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