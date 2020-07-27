الامارات | الإفراج عن نزلاء في أم القيوين ورأس الخيمة بمناسبة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن نزلاء في أم القيوين ورأس الخيمة بمناسبة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين ممّن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة. ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم خلال عيد الأضحى.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 110 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممّن يقضون عقوبات متفاوتة وممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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ويأتي هذا الأمر في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة.

ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو.

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