الامارات | "مشكان العور" صاحبة المقام العلمي الرفيع في ذمة الله

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم العالمة الإماراتية الدكتورة مشكان العور الحاصلة على بكالوريوس علوم (كيمياء /جولوجيا) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بدرجة «امتياز» مع مرتبة الشرف، وحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الكيمياء الفيزيائية (تخصص البوليمرات) من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وأول معلمة إماراتية لمادة الكيمياء، وأول خبيرة كيميائية إماراتية في المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي، وأول مديرة لمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، والحاصلة على عضوية وأمانة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، وعضو بهيئة التدريس. جمعت مشكان العور رحمها الله إلى جانب مسيرتها العملية المحلية مسيرة دولية تمثلت في كونها أستاذاً زائراً لمركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأميركية، وممثلة للدولة في اليونيسكو، وخبيرة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وممثلة للدولة في شبكة المرأة العربية للعلوم والتكنولوجيا (اليونسكو)، وحازت على شهادة رسمية من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لزرع إسمها في كوكب المريخ وألقت كلمة الدولة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب، كما مثلت القيادة العامة لشرطة دبي في عدد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية. . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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