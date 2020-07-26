لجان تحكيم مهرجان ليوا للرطب 16 تزور المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية



زارت لجنان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب بدورته 16، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، المزارع المشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية.

وتهدف مسابقة المزرعة النموذجية إلى الاهتمام بالمزارع ونشر ثقافة نظافة المزرعة والمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من المعايير التى تساهم في تطوير قطاع الزراعة بمنطقة الظفرة، حيث تبلغ قيمة جوائزها هذه الدورة 2.5 مليون درهم موزعة على النحو الآتي: المحاضر الشرقية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، المحاضر الغربية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، مدن الظفرة 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، إلى جانب 5 جوائز بقيمة 250 ألف درهم للمسابقة التي تم اضافتها هذه الدورة فقط للمزارع التي تقل مساحتها عن 22.5 دونم.

وتتأكد لجان التحكيم من تطبيق المزارع لاشتراطات المشاركة والمتمثلة في مساحة المزرعة المراد المشاركة بها، وأن تشتمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، فيما تتمثل معايير التقييم في النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، أن تكون المزرعة محدَّدة بسُور وبوابة، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات الأخرى مثل: توفير سكن ملائم للعمال، توفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وخلافه)، توفير أماكن لمُخلَّفات المزرعة.



بيئة أبوظبي: مهرجان ليوا للرطب يسلط الضوء على تراثنا وتاريخنا في زراعة النخيل

قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن مهرجان ليوا للرطب يعود مرة أخرى ليسلط الضوء على تراثنا وتاريخنا في زراعة النخيل، ولا شك أن هذه الشجرة المباركة تعيش في وجدان أبناء الإمارات، وهي رمز لجهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي اهتم بتطوير وتنمية زراعة أشجار النخيل في مختلف أنحاء الدولة، يؤكد المهرجان الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشارت الدكتورة الظاهري إلى أن هيئة البيئة بأبوظبي لها دور رئيسي في استدامة هذا القطاع الزراعي من خلال المحافظة على الموارد المائية الجوفية، وتوعية المزارعين بأهمية اتباع طرق مستدامة وأكثر كفاءة لاستخدام هذه المياه حتى نتمكن من المحافظة على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، ومن خلال تعاون المزارعين سنحافظ معاً على مياهنا الجوفية، وفي الوقت نفسه نساهم في تعزيز قطاع انتاج التمور في دولة الإمارات.



إعلان نتائج مزاينات الفرض (شوط مفتوح) والفرض لمزارع العين والشيشي

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أسفرت نتائج مزاينة رطب الشيشي عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول، والمركز الثاني محمد احمد دمينه المنصوري، والمركز الثالث ميره على مرشد المرر، المركز الرابع علي عبيد سعيد الخميري الزعابي، المركز الخامس معلا علي مرشد خميس المرر، المركز السادس ورثة المرحوم علي مصبح الكندي، المركز السابع سعيد سالم جابر سعيد المنصوري، المركز الثامن خادم محمد بلوش براك المزروعي، المركز التاسع خالد ضيدان محمد صلهوم القبيسي، المركز العاشر سعيد حموده خميس العرياني.

وفي مزاينة رطب الفرض ( شوط مفتوح )، فازت قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سالم ملهي خلف عيسى المزروعي، والمركز الثالث روضه مبارك مسباح المرر، المركز الرابع مبارك سالم سعيد المنصوري، المركز الخامس حميد عبدالله حميد حمد النصوري، المركز السادس هادفه عبدالله جديم المزروعي، المركز السابع شيخة والعمل بنات المرحوم علي مرشد المرر، المركز الثامن سيف ثامر خلفان سيف المرر، المركز التاسع محمد سعيد سالم المرر، المركز العاشر راشد فرج سالم بيات المنصوري.

أما في مزاينة رطب الفرض ( شوط مفتوح )، فقد حصد المركز الأول سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثاني مطر علي مفتاح محمد الشامسى، والمركز الثالث راشد سعيد محمد سلطان العرياني، المركز الرابع حميد سعيد محمد سلطان العرياني، المركز الخامس علي سعيد حمودة خميس العرياني، المركز السادس محمد سعيد محمد العرياني، المركز السابع سعيد حموده خميس العرياني، المركز الثامن بطي محمد مصبح فارس الشامسي، المركز التاسع راشد حمد مصبح فارس الشامسي، المركز العاشر راشد علي مفتاح الشامسي.